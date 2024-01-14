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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» притормозил забравшуюся слишком высоко «Ниццу»

14 Января 2024 • 01:04 Комментировать
Ренн
2:0
Ницца
окончен

В 18-м туре чемпионата Франции «Ренн» играл против «Ниццы», которая пытается догнать «ПСЖ». На 30-й минуте Пабло Росарио подставил руку под мяч - пенальти. Бенжамен Буриго с точки отличился, не без шансов для голкипера. После перерыва «Ренн» разыграл мяч до верного, и финальный удар наносил Арно Мюинга - 2:0. Он же в следующий атаке бил издали и минимально промахнулся. Эванн Гессан едва-едва не попал в цель, нанося удар головой.

«Ренн» в итоге идет 10-м, соперник - второй, но отставание от «ПСЖ» может вырасти до восьми очков.

Протокол игры  
Ренн2:0Ницца
(1:0) Буриго Бенжамен31'  
(2:0) Мюинга Арно54'  
Манданда СтивДуэ ГелаОмари Вармед  79'Теате АртурТрюффер АдриенСантамария БатистЛе Фе Энцо 65' (Ридер Фабиан ( 65'Йылдырым Бертуг 86') Буриго Бенжамен 77' (Салах Ибрагим ( 77') Дуэ Дезире 86' (Жаке Джереми ( 86') Террье МартенМюинга Арно 86' (Белосьян Женуэль ( 86')
Запасные: Галлон ГотьеЛамбурд МатисНагида МахамадуБлас Людовик
Булка МарцинЛотомба ЖорданНдайишимийе ЮссуфДанте БонфимБар МельвенСансон Морган 78' (Лоше Том ( 78') Росарио ПаблоКлод-Морис Алексис 64' (Белахяне Реда ( 64') Моффи Теремас 77' (Буанани Бадредин ( 77') Гессан ЭваннЛаборд Гаэтан 64' (Чо Мохамед-Али ( 64')
Запасные: Сиригу СальватореМенди АнтуанБамбу РобсонБальде АлиуАмрауи Аюб
13 января. Стадион "Роазон Парк".

 

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