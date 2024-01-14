«Ренн» притормозил забравшуюся слишком высоко «Ниццу»

В 18-м туре чемпионата Франции «Ренн» играл против «Ниццы», которая пытается догнать «ПСЖ». На 30-й минуте Пабло Росарио подставил руку под мяч - пенальти. Бенжамен Буриго с точки отличился, не без шансов для голкипера. После перерыва «Ренн» разыграл мяч до верного, и финальный удар наносил Арно Мюинга - 2:0. Он же в следующий атаке бил издали и минимально промахнулся. Эванн Гессан едва-едва не попал в цель, нанося удар головой.

«Ренн» в итоге идет 10-м, соперник - второй, но отставание от «ПСЖ» может вырасти до восьми очков.