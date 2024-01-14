«Ренн» притормозил забравшуюся слишком высоко «Ниццу»

В 18-м туре чемпионата Франции «Ренн» играл против «Ниццы», которая пытается догнать «ПСЖ». На 30-й минуте Пабло Росарио подставил руку под мяч - пенальти. Бенжамен Буриго с точки отличился, не без шансов для голкипера. После перерыва «Ренн» разыграл мяч до верного, и финальный удар наносил Арно Мюинга - 2:0. Он же в следующий атаке бил издали и минимально промахнулся. Эванн Гессан едва-едва не попал в цель, нанося удар головой.
«Ренн» в итоге идет 10-м, соперник - второй, но отставание от «ПСЖ» может вырасти до восьми очков.
Протокол игры
|(1:0) Буриго Бенжамен31'
|(2:0) Мюинга Арно54'
Манданда Стив•Дуэ Гела•Омари Вармед• 79'Теате Артур•Трюффер Адриен•Сантамария Батист•Ле Фе Энцо65' (Ридер Фабиан (65'•Йылдырым Бертуг86') •Буриго Бенжамен77' (Салах Ибрагим (77') •Дуэ Дезире86' (Жаке Джереми (86') •Террье Мартен•Мюинга Арно86' (Белосьян Женуэль (86')
Запасные: Галлон Готье•Ламбурд Матис•Нагида Махамаду•Блас Людовик
Булка Марцин•Лотомба Жордан•Ндайишимийе Юссуф•Данте Бонфим•Бар Мельвен•Сансон Морган78' (Лоше Том (78') •Росарио Пабло•Клод-Морис Алексис64' (Белахяне Реда (64') •Моффи Теремас77' (Буанани Бадредин (77') •Гессан Эванн•Лаборд Гаэтан64' (Чо Мохамед-Али (64')
13 января. Стадион "Роазон Парк".
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