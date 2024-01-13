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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» уступил «Реймсу», у Головина результативная передача

13 Января 2024 • 20:56 Комментировать
Монако
1:3
Реймс
окончен

В 18-м туре чемпионата Франции «Монако» играл дома против конкурентов из «Реймса». У команды Александра Головина было некоторое преимущество, которое, впрочем, не удалось реализовать в обилие результативных атак. Кассум Уаттара оказался один на один с вратарем, но пробил ему в корпус. Он же ассистировал партнеру, Виссам Бен-Йеддер из пределов штрафной бил наверняка, но голкипер выдал чудо-сейв. Мохаммед Дарами подхватил мяч, рванул в штрафную и сыграл под удар с 17 метров на Тедди Теума, который был точен - 0:1. Только возобновилась игра после перерыва, как Александр Головин слева навесил на Бен-Йеддера, и тот головой отправил мяч в сетку - 1:1. Тут же Реда Хадра ворвался  в штрафную, избавился от опекуна и пробил под опорную ногу вратаря «Монако» - 1:2.  Еще шанс имел Хадра, оказавшись сам перед воротами, но голкипер здесь блокировал удар. Азор Матусива на шестой добавленной минуте поставил точку - 1:3.

«Монако» не смог подняться на второе место, а вот гости рванули на пятую строчку. Александр Головин провел на поле 90 минут. 

Протокол игры  
Монако1:3Реймс
  35'Теума Тедди (0:1)
(1:1) Бен-Йеддер Виссам49'  
  

55' Хадра Реда (1:2)

90' Матусива Азор (1:3)

Кён ФилиппМагасса Сунгуту  34'Марипан ГильермоКерер ТилоСкардовелли Вандерсон  82'Уаттара Кассум 83' (Картилье Антонен ( 83') Фофана Юссуф 73' (Боаду Мирон ( 73') Закария ДенисАклиуш Манес 46' (Балогун Фоларин ( 46') Головин АлександрБен-Йеддер Виссам  90'
Запасные: Платре ОрельенКулибали МамадуМаецки РадославЭфекеле МаламинДиоп ЭденМатсима Крислен
Диуф ЙеваннФоке ТомасОкуму Джозеф  80'Агбаду ЭммануэльДе Смет Тибо  62'Атангана-Эдоа Валентин 46' (Коне Амаду ( 46') Матусива АзорТеума ТеддиДиакон Мамаду 57' (Салама Амин ( 57') Хадра Реда 79' (Уилсон-Эсбранд Джош ( 79') Дарами Мохаммед 87' (Боянг Адама ( 87')
Запасные: Чапчет АртурФофана ЯяОльеро АлександрПруше КиллианСангюи Ноа
13 января. Стадион "Луи II".

 

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