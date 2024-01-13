«Монако» уступил «Реймсу», у Головина результативная передача

В 18-м туре чемпионата Франции «Монако» играл дома против конкурентов из «Реймса». У команды Александра Головина было некоторое преимущество, которое, впрочем, не удалось реализовать в обилие результативных атак. Кассум Уаттара оказался один на один с вратарем, но пробил ему в корпус. Он же ассистировал партнеру, Виссам Бен-Йеддер из пределов штрафной бил наверняка, но голкипер выдал чудо-сейв. Мохаммед Дарами подхватил мяч, рванул в штрафную и сыграл под удар с 17 метров на Тедди Теума, который был точен - 0:1. Только возобновилась игра после перерыва, как Александр Головин слева навесил на Бен-Йеддера, и тот головой отправил мяч в сетку - 1:1. Тут же Реда Хадра ворвался в штрафную, избавился от опекуна и пробил под опорную ногу вратаря «Монако» - 1:2. Еще шанс имел Хадра, оказавшись сам перед воротами, но голкипер здесь блокировал удар. Азор Матусива на шестой добавленной минуте поставил точку - 1:3.

«Монако» не смог подняться на второе место, а вот гости рванули на пятую строчку. Александр Головин провел на поле 90 минут.