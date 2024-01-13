Головин отметился голевой передачей в матче против «Реймса»

В эти минуты проходит матч 18-го тура чемпионата Франции, в котором «Монако» принимает «Реймс».

На 49-й минуте полузащитник Александр Головин отметился результативной передачей. Россиянин мягко забросил на линию штрафной, где из-за спин защитников выскочил нападающий Виссам Бен-Йеддер и головой вколотил мяч в сетку ворот.

Таким образом, 27-летний футболист отметился третьей результативной передачей партнерам по команде в нынешнем сезоне Лиги 1, также на его счету пять забитых мячей.

Прямая текстовая трансляция матча между «Монако» и «Реймсом» проходит на сайте LiveResult.ru.