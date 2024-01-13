​Клуб Неймара хочет поскорее подписать Лоди

Защитник Ренан Лоди в обозримом будущем может сменить «Марсель» на «Аль-Хиляль». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, лидер чемпионата Саудовской Аравии хочет продвинуться в вопросе трансфера Лоди в ближайшие дни. «Аль-Хиляль», за который выступает Неймар, надеется в скором времени закрыть сделку. Переговорный процесс продолжается.

В сезоне 2023/2024 Ренан Лоди провёл за «Марсель» 23 матча. В них защитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Ренана Лоди в 20 миллионов евро.