В «Гавре» счастливы, что у них есть Кузяев

Спортивный директор «Гавра» Матьё Бодмер ответил на вопрос об игре российского полузащитника команды Далера Кузяева.

30-летний хавбек присоединился к французской команде минувшим летом, покинув санкт-петербургский «Зенит».

«Как в клубе оценивают выступление Кузяева? Мы счастливы, что у нас есть такой игрок! Интерес от других европейских клубов? Мы ничего об этом не знаем», — приводит слова Бодмера издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кузяев принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров и стал автором трех забитых мячей.

После 17 туров «Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 19 очков.