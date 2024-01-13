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Чемпионат Франции. Лига 1

В «Гавре» счастливы, что у них есть Кузяев

13 Января 2024 • 18:31 Комментировать
Гавр
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Лион
1 3.20 X 3.25 2 2.30
Через 23 ч. 36 мин.

Спортивный директор «Гавра» Матьё Бодмер ответил на вопрос об игре российского полузащитника команды Далера Кузяева.

30-летний хавбек присоединился к французской команде минувшим летом, покинув санкт-петербургский «Зенит».

«Как в клубе оценивают выступление Кузяева? Мы счастливы, что у нас есть такой игрок! Интерес от других европейских клубов? Мы ничего об этом не знаем», — приводит слова Бодмера издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Кузяев принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров и стал автором трех забитых мячей.

После 17 туров «Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 19 очков.

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