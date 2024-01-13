​Головин – в основе «Монако» на матч Лиги 1

В субботу «Монако» будет проводить домашний матч чемпионата Франции против «Реймса». Главный тренер монегасков Адольф Хюттер принял решение включить в стартовый состав команды таких игроков:

Кён, Керер, Магасса, Марипан, Вандерсон, Закария, Фофана, Уаттара, Аклиуш, Головин, Бен-Йеддер.

Как видим, российский полузащитник Александр Головин выйдет на футбольное поле с первых минут. В 15 матчах текущего чемпионата Головин забил пять голов и отдал два голевых паса.

Матч Лиги 1 между «Монако» и «Реймсом» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.