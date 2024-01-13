Головин - в заявке «Монако» на игру с «Реймсом»

Тренерский штаб «Монако» определился с заявкой на предстоящий матч 18-го тура Лиги 1 против «Реймса». Встреча состоится сегодня, 13 января, на стадионе «Луи II».

Как сообщает пресс-служба монегасков, в заявочный лист «Монако» включен российский полузащитник Александр Головин. Всего в список попал 21 футболист.

Поединок начнется в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата Франции Александр принял участие в 15 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. После 17 туров Лиги 1 «Монако» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице.