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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин - в заявке «Монако» на игру с «Реймсом»

13 Января 2024 • 08:40 Комментировать

Тренерский штаб «Монако» определился с заявкой на предстоящий матч 18-го тура Лиги 1 против «Реймса». Встреча состоится сегодня, 13 января, на стадионе «Луи II».

Как сообщает пресс-служба монегасков, в заявочный лист «Монако» включен российский полузащитник Александр Головин. Всего в список попал 21 футболист.

Поединок начнется в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата Франции Александр принял участие в 15 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. После 17 туров Лиги 1 «Монако» набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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