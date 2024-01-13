Гаттузо высказался о трансфере Лоди в Саудовскую Аравию

Наставник «Марселя» Дженнаро Гаттузо после поединка 18-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга» (1:1) высказался насчет возможного переезда защитника Ренана Лоди в Саудовскую Аравию.

«Ренан находился в запасе, потому что хочет уйти? Этот вопрос лучше задать руководству клуба. Они занимаются переговорами. Я не могу заставить игрока остаться, но в прошедшем матче он не играл из-за риска травмы», - передает слова итальянского тренера Lequipe.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 25-летний бразильский защитник провел 14 поединков, в которых не отметился результативными действиями. В пассиве игрока шесть желтых карточек.