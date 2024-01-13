Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» вёл в счёте 89 минут, но упустил победу над «Страсбургом»

13 Января 2024 • 00:57 Комментировать
Марсель
1:1
Страсбург

18-й тур чемпионата Франции стартовал матчем середняков, «Марселя» и «Страсбурга». Уже на третьей минуте Витор Оливейра доставил мяч к воротам, а Самуэль Жиго ударом головой открыл счет.  В достаточно равной борьбе реально опасных моментов команды не создавали до концовки, когда Дилан Баква со штрафного зарядил в перекладину. На второй добавленной минуте гости все же отыгрались после удара Жереми Себаса - 1:1.

Марсельцы поднялись на пятое место, соперник - девятый.

Протокол игры  
Марсель1:1Страсбург
(1:0) Жиго Самуэль3'  
  90'Себас Жереми (1:1)
Лопес ПауМеите Бамо  34'Жиго Самуэль  90'Балерди ЛеонардоКлосс ЖонатанНадир Билал  84' 90' (Майока-Тика Ноам ( 90') Кондогбия Жоффрей 73' (Онана Жан ( 73') Верету ЖорданМурильо МикаэльОбамеянг Пьер-ЭмерикОливейра Витор
Запасные: Ньякосси РоджериоЖусселин ЛеоСогло ЭмранЛоди РенанHenrique LuisБланко РубенIuri Moreira
Селс МатцСеная Марвин  77' 80' (Дукуре Исмаэль ( 80'  90') Перрен ЛюкаАбакар СиллаГильберт ФредерикМванга ЖуниорСиссоко ИбраимаБаква ДиланДиарра ХабибГабриэл Анжело 79' (Себас Жереми ( 79') Гамейро Кевин 64' (Сахи Дион ( 64')
Запасные: Беших МохамедБеллаароуч АлааБасея СтивенНьямси ЖерзиноЭль-Мурабет СамирСоболь ЭдуардДеминге Джесси
12 января. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Страсбург

Новости по матчу

12 Января
22:28
Агент защитника «Страсбура» Ньямси рассказал о предложении «Локомотива»
11 Января
19:33
«Страсбург» готов отпустить Ньямси в «Локомотив»
19:14
«Локомотив» готов выделить на покупку Ньямси шесть миллионов евро
13:26
Бесплатная ставка и прогноз на матч Марсель — Страсбург чемпионата Франции — 12 января 2024
10 Января
18:33
Гуйе отказался продлевать контракт с «Марселем»
12:05
«Бавария» нацелилась на правого защитника «Марселя»
08 Января
17:27
«Марсель» - «Страсбург»: прогноз и ставки БК Pinnacle
31 Декабря
03:25
Клубы из Саудовской Аравии поспорят за героя ЧМ-2022
29 Декабря
20:17
Нападающий «Вест Хэма» Бенрахма может продолжить карьеру в «Марселе»
28 Декабря
13:09
«Лион» и «Марсель» интересуются полузащитником «Байера»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На выход: Кто покинет «Спартак» в зимнее трансферное окно ​«Позор»: Фанаты возмущены минутой молчания в память о Беккенбауэре в Саудовской Аравии «Реал», «Барселона» или «Манчестер Сити»: Холанн выбрал клуб Трансфер века: зачем Холанну нужна «Барселона» Мбаппе может перейти только в два клуба В «Реале» произошёл раскол из-за Мбаппе ​Бензема принял решение по будущему Аргентину и Месси могут не допустить к Кубку Америки ​Холанн удивил выбором лучшего форварда в мире по открываниям Кроос прокомментировал реакцию зрителей на свои действия во время полуфинала Суперкубка Испании
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера «Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии
СКА уверенно обыграл в гостях «Спартак» «Вашингтон» дома уступил «Сиэтлу», Овечкин сделал ассист Московское «Динамо» обыграло в дерби ЦСКА Александрова разгромила Рыбакину и пробилась в полуфинал турнира в Аделаиде СКА разобрался с «Витязем» в матче КХЛ Касаткина обыграла Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде В Госдуме отреагировали на письмо украинских спортсменов президенту Франции Макрону Канарейкин высказался о неудачной серии «Спартака» Свищев высказался о том, что на чемпионате Европы по фигурному катанию будут участвовать 27 спортсменов, родившихся в России ЦСКА разгромил «Торпедо» в матче КХЛ
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Марсель Марсель
Страсбург Страсбург
1
1
1.55 4.20 5.90
Видео
13.01.24 в 19:00
Монако Монако
Реймс Реймс
1.79 4.00 4.10
Видео
13.01.24 в 23:00
Ренн Ренн
Ницца Ницца
2.70 3.40 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
12 Января
21:06 · Кубок Азии
Сборная Катара победно открыла Кубок Азии
19:56 · Кубок Азии
На Кубке Азии забит первый гол
19:07 · Кубок Азии
Стартовал первый матч Кубка Азии
05 Января
17:26 · Англия. Премьер-лига
​Клопп пожелал команде Салаха провалиться на Кубке Африки 4
02 Января
19:05 · Россия. Премьер-лига
Тарханов похвалил вратарскую школу ЦСКА
18:30 · Россия. Премьер-лига
Чанов оценил вызов голкипера ЦСКА в сборную Сирии
18:00 · Россия. Премьер-лига
Голкипер ЦСКА поедет на Кубок Азии в составе сборной Сирии официально
20 Декабря
03:41 · Кубок Азии
​Легендарный Накамура завершил карьеру
13 Декабря
17:38 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев избежал серьёзной травмы в матче с «Краснодаром»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев вызван в сборную Узбекистана в преддверии Кубка Азии
08 Декабря
08:53 · Кубок Азии
​Сборная Катара получила нового тренера
03 Декабря
21:36 · Кубок Азии
​В Индонезии Наингголана встретили как короля
01 Декабря
01:41 · Италия. Серия А
Наингголан возвращается на поле в Индонезии
26 Ноября
08:51 · Кубок Азии
Бывший клуб Иньесты стал чемпионом Японии
07 Ноября
20:05 · Италия. Серия Б
​Наингголан решил поиграть в Индонезии
Все новости
Рекомендуем