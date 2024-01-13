«Марсель» вёл в счёте 89 минут, но упустил победу над «Страсбургом»

18-й тур чемпионата Франции стартовал матчем середняков, «Марселя» и «Страсбурга». Уже на третьей минуте Витор Оливейра доставил мяч к воротам, а Самуэль Жиго ударом головой открыл счет. В достаточно равной борьбе реально опасных моментов команды не создавали до концовки, когда Дилан Баква со штрафного зарядил в перекладину. На второй добавленной минуте гости все же отыгрались после удара Жереми Себаса - 1:1.

Марсельцы поднялись на пятое место, соперник - девятый.