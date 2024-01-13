«Марсель» вёл в счёте 89 минут, но упустил победу над «Страсбургом»

18-й тур чемпионата Франции стартовал матчем середняков, «Марселя» и «Страсбурга». Уже на третьей минуте Витор Оливейра доставил мяч к воротам, а Самуэль Жиго ударом головой открыл счет. В достаточно равной борьбе реально опасных моментов команды не создавали до концовки, когда Дилан Баква со штрафного зарядил в перекладину. На второй добавленной минуте гости все же отыгрались после удара Жереми Себаса - 1:1.
Марсельцы поднялись на пятое место, соперник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Жиго Самуэль3'
|90'Себас Жереми (1:1)
Лопес Пау•Меите Бамо• 34'Жиго Самуэль• 90'Балерди Леонардо•Клосс Жонатан•Надир Билал 84'90' (Майока-Тика Ноам (90') •Кондогбия Жоффрей73' (Онана Жан (73') •Верету Жордан•Мурильо Микаэль•Обамеянг Пьер-Эмерик•Оливейра Витор
Селс Матц•Сеная Марвин 77'80' (Дукуре Исмаэль (80') • 90'Перрен Люка•Абакар Силла•Гильберт Фредерик•Мванга Жуниор•Сиссоко Ибраима•Баква Дилан•Диарра Хабиб•Габриэл Анжело79' (Себас Жереми (79') •Гамейро Кевин64' (Сахи Дион (64')
12 января. Стадион "Велодром" (Марсель).
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