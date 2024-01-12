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Чемпионат Франции. Лига 1

Лоди может перебраться в стан лидера чемпионата Саудовской Аравии слухи

12 Января 2024 • 21:01 Комментировать

Защитник «Марселя» Ренан Лоди этой зимой может присоединиться к саудовскому «Аль-Хилялю», лидеру чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации Романо, «Аль-Хиляль» уже предложил провансальцам за известного игрока неплохую сумму в 20 млн евро.

Напомним, что Лоди всего 25 лет. Контракт связывает Ренана с «Марселем» до лета 2028 года. В этом сезоне он сыграл за провансальцев в 23 матчах, в которых оформил одну голевую передачу.

Ранее воспитанник «Атлетико Паранаэнсе» выступал за мадридский «Атлетико» и «Ноттингем Форест». Поэтому менять клубы для него не в новинку. 

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Марсель Ренан Лоди Аль-Хиляль Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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