Защитник «Марселя» Ренан Лоди этой зимой может присоединиться к саудовскому «Аль-Хилялю», лидеру чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации Романо, «Аль-Хиляль» уже предложил провансальцам за известного игрока неплохую сумму в 20 млн евро.

Напомним, что Лоди всего 25 лет. Контракт связывает Ренана с «Марселем» до лета 2028 года. В этом сезоне он сыграл за провансальцев в 23 матчах, в которых оформил одну голевую передачу.

Ранее воспитанник «Атлетико Паранаэнсе» выступал за мадридский «Атлетико» и «Ноттингем Форест». Поэтому менять клубы для него не в новинку.