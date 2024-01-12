​Мбаппе жертвует на благотворительность 30% дохода своих компаний

Звёздный нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе жертвует 30% доходов своих компаний на благотворительность. Средства идут в специальный фонд Мбаппе, который помогает молодым людям. Комментарий на этот счёт дала Файза Ламари – мать и агент 25-летнего футболиста.

«Я сказала ему: если будешь жертвовать меньше 30%, я не буду этим заниматься. Сначала я говорила, что будет 50 на 50, но затем мы сократили счёт до 30%» - рассказала Ламари в интервью для канала France 2.

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Слухи активно связывают звёздного игрока с «Реалом».

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