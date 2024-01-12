Мать Мбаппе: «Если бы мы могли взять 10 миллиардов, мы бы взяли их»

Файза Ламари, являющаяся матерью и агентом нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе, высказалась о контракте своего сына с парижским топ-клубом.

«В этом нет ни вины, ни стыда. Если бы могли взять десять миллиардов, то сделали бы это. Так работает система», - передает слова Ламари RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе продлил контракт с французским грандом весной 2022 года. По сведениям прессы, 25-летний нападающий получил 300 миллионов евро в качестве бонуса, а также зарплату в размере 100 миллионов за сезон.

Срок действующего трудового соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.

Мбаппе может перейти только в два клуба