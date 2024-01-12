Матич прокомментировал слухи о трансфере

Хавбек французского «Ренна» Неманья Матич прокомментировал слухи о возможном переходе в другой клуб Лиги 1 – «Лион».

«Я хочу положить конец всем этим слухам. Мое отсутствие связано с семейными обстоятельствами. Уже завтра я вернусь в расположение «Ренна». Вместе с руководством клуба мы обсудим следующие шаги», - передает слова сербского полузащитника таблоид The Sun.

Ранее сообщалось, что «Лион» и Матич договорились о подписании трудового соглашения.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Неманья принял участие в 13 поединках, в которых получил семь желтых карточек.