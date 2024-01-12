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«Лион» договорился с экс-полузащитником «Манчестер Юнайтед»

12 Января 2024 • 09:38 Комментировать

Сербский хавбек Неманья Матич близок к уходу из «Ренна». По информации в социальных сетях журналиста Николо Скиры, новым местом работы игрока будет «Лион».

Как стало известно инсайдеру, стороны провели переговоры и договорились о подписании трудового соглашения. Сделка близка к завершению.

В текущем сезоне Неманья принял участие в 19 поединках, записав на свой счет три голевые передачи.

35-летний полузащитник пополнил ряды «Ренна» в августе прошлого года, подписав двухлетнее трудовое соглашение. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 3,5 миллиона евро.

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