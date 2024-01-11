Саже продолжит тренировать «Лион» до конца сезона

Нынешний главный тренер «Лиона» Пьер Саже продолжит тренировать «ткачей» до конца текущего сезона. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что Саже возглавил «Лион» в качестве исполняющего обязанности главного тренера после ухода Фабио Гроссо этой зимой. При нём клуб, который провалил старт сезона и плёлся в хвосте турнирной таблицы, стал резко набирать очки и на данный момент одержал три победы подряд, вышел из зоны вылета и занимает 15-е место турнирной таблицы Лиги 1.

Ранее французский клуб объявил об усилении в атакующую линию и даже назвал сумму совершённого приобретения.