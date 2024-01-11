Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин расположился на главном фото команды в социальных сетях.

На опубликованном изображении 27-летний Головин запечатлён находясь в максимальной точке бега. Пост так и подписали: «Скорость».

Помимо российского полузащитника на фото представлены Юссуф Фофана, Фоларин Балоган и Сунгуту Магасса. Увидеть снимки остальных игроков можно в соцсетях команды.

13 января «Монако» на своём поле примет «Реймс» в рамках 18-го тура чемпионата Франции. Головин своей команде не поможет, так как в прошлом туре получил прямую красную карточку в матче против «Тулузы» (2:1).