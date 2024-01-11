«Ренн», нынешний клуб сербского хавбека Неманьи Матича ждёт от футболиста объяснений, пишет клубная пресс-служба. Всё дело в том, что полузащитник пропустил несколько последних тренировок команды и это очень не понравилось руководству клуба. Притом, что до 2025 года серба связывает с клубом действующий контракт.

Всё идёт к тому, что Матич покинет «Ренн». Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в Англию, на футбольных полях которой выступал не один сезон. Также Неманья может отправиться в один известный клуб Лиги 1. Уточнялось, что Матич не доволен атмосферой, которая царит в «Ренне».