Из «Гента» в «Лион» перебрался Малик Фофана – вингер, способный действовать и на острие атаки. На сайте клуба Лиги 1 сообщается о подписании с 18-летним футболистом трудового соглашения, рассчитанного до конца июня 2028 года.

«Лион» не стал скрывать финансовые условия сделки. Клуб заплатит «Генту» 17 миллионов евро. За счёт бонусов сумма может вырасти на 5 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Малик Фофана провёл 31 матч, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что «Лион» на текущий момент занимает лишь 15-е место в турнирной таблице Лиги 1.