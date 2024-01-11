Мбаппе дал важное обещание президенту «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе дал важное обещание президенту клуба Нассеру аль-Хелаифи. Как стало известно 90min, 25-летний футболист пообещал, что аль-Хелаифи будет первым, кто узнает решение Мбаппе по его будущему.

Как известно, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца нынешнего сезона. Слухи активно связывают француза с двумя европейскими грандами – с испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем».

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Килиана Мбаппе в 180 миллионов евро.

Мбаппе назвал клуб, куда хочет перейти

«Реал» выбирает между Мбаппе и Холанном – подробности из Испании