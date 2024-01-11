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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Матич может сменить клуб

11 Января 2024 • 11:46 Комментировать

Сербский полузащитник Неманья Матич, который известен по выступлениям за английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед», может перебраться в «Лион». Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Экрем Конур.

В настоящий момент Матич является игроком «Ренна». Представители «Лиона» начали переговоры с клубом о потенциальном трансфере Неманьи. Сам полузащитник готов к смене клубной прописки.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 19 поединках во всех турнирах, записав на свой счет две результативные передачи. Трудовое соглашение Матича с «Ренном» рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.

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