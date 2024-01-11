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Чемпионат Франции. Лига 1

Бензема может уйти в европейский суперклуб

11 Января 2024 • 09:37 Комментировать

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема может вернуться в Европу. Как информирует Sports Zone, у бывшего центрфорварда мадридского «Реала» и сборной Франции есть вариант трудоустройства на родине.

По сведениям источника, в подписании 36-летнего футболиста заинтересован «ПСЖ». Парижский гранд хочет подписать Бензема в январское трансферное окно. Французы рассчитывают арендовать Карима до завершения текущего сезона.

Трудовой договор нападающего с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года. Трансферный ценник форварда – 15 миллионов евро.

В этом сезоне Карим сыграл 20 матчей, забил 12 мячей и сделал пять ассистов.

Бензема может перейти в европейский клуб

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