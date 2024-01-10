Защитник, грозивший Мбаппе «скорой помощью», собрался в «Милан»

Итальянский «Милан» хочет усиливать оборону - руководство клуба положило глаз на аргентинского защитника «Ланса» Факундо Медину. Тот прославился тем, что в прошлом году обещал обеспечить Килиану Мбаппе «скорую помощь», если лидеру «ПСЖ» вздумается обыграть Медину. Но это не помогло - свой гол Мбаппе тогда забил, а его клуб выиграл.

Теперь, как сообщает французский журналист Себастьен Дени посредством онлайн-издания footmercato, на игрока положил глаз «Милан». Цель - его покупка до конца нынешнего трансферного окна. Финансовые условия гипотетической сделки пока что не сообщаются.