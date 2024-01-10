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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» хочет подписать защитника «Порту» слухи

10 Января 2024 • 20:34 Комментировать
Гавр
...
Лион
14.01 19:05

Центральный защитник «Порту» Давид Кармо может продолжить карьеру во французском «Лионе». Об этом сообщает журналист Санти Ауна.

По данным источника, стороны пока не могут прийти к договоренностям, но «Лион» решительно настроен на приобретении португальца.

В текущем сезоне 24-летний футболист появился на поле в 14 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Трудовой договор Кармо с «Порту» рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 14 миллионов евро.

После 17 туров «Лион» занимает 15-е место в чемпионате Франции, набрав 16 очков.

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