Анри: «Начал играть лишь потому что так хотел мой отец»

Знаменитый французский экс-нападающий Тьерри Анри пояснил, что начал играть в футбол лишь потому что так хотел его отец. Сам он при этом на тот момент особого желания гонять мяч не испытывал.

- Он отправил меня на поле уже в пять лет. И все это превратилось в миссию для меня. Я должен был реализовать его сон, его мечту. Сделать приятное ему. Не могу сказать, что я обожал играть в футбол. Но это не был мой выбор. Однако поняв, что так я могу сделать его счастливым, я изменил свое отношение к футболу, - цитирует слова бывшего французского игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.