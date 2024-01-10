​Аль-Хелаифи призвал Заира-Эмери стать Джеррардом для «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи призвал полузащитника Уоррена Заира-Эмери провести в клубе много лет и стать своего рода Стивеном Джеррардом для парижан.

Отметим, что Джеррард почти всю свою карьеру провёл в «Ливерпуля». Лишь на закате футбольных лет англичанин поиграл в МЛС.

«Заир-Эмери – парижанин. Он любит наш клуб и хочет остаться здесь надолго. Заир-Эмери должен стать Стивеном Джеррардом для «ПСЖ». Он должен провести здесь всю жизнь. Он любит этот клуб, эту эмблему. У нас нет никаких сомнений в нём как в футболисте и как в личности», - сказал аль-Хелаифи Le Parisien.

17-летний Заир-Эмери провёл в этом сезоне 20 матчей, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач на партнёров.