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Чемпионат Франции. Лига 1

​Лучший бомбардир МЛС собирается вернуться в Европу

10 Января 2024 • 18:52 Комментировать

Лучший бомбардир североамериканской лиги Денис Буанга ставит своей целью возвращение в европейский футбол. По его словам, это важно в том числе и с точки зрения нахождения поближе к своей семье.

Она находится во Франции - в прошлом Буанга поиграл за самые разные клубы в этой стране, в последнее время перед отъездом в Соединенные Штаты Америки это был прославленный, но влачащий жалкое существование нынче «Сент-Этьен».

- Я уже не раз говорил, что я хочу вернуться во Францию или в другой европейский ч чемпионат. Мне хочется быть поближе к своей семье, - цитирует слова Буанга итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Сент-Этьен Лос-Анджелес Денис Буанга ещё теги
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