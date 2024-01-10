​Лучший бомбардир МЛС собирается вернуться в Европу

Лучший бомбардир североамериканской лиги Денис Буанга ставит своей целью возвращение в европейский футбол. По его словам, это важно в том числе и с точки зрения нахождения поближе к своей семье.

Она находится во Франции - в прошлом Буанга поиграл за самые разные клубы в этой стране, в последнее время перед отъездом в Соединенные Штаты Америки это был прославленный, но влачащий жалкое существование нынче «Сент-Этьен».

- Я уже не раз говорил, что я хочу вернуться во Францию или в другой европейский ч чемпионат. Мне хочется быть поближе к своей семье, - цитирует слова Буанга итальянское новостное агентство ITASportPress.