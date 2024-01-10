Гуйе отказался продлевать контракт с «Марселем»

Опорный полузащитник Папе Гуйе может покинуть французский «Марсель». Об этом сообщает журналист Фабрис Хокинс.

По данным источника, 24-летний сенегалец отклонил два предложения «Марселя» о продлении сотрудничества. По этой причине клуб хочет расстаться с игроком в зимнее трансферное окно, сообщает журналист.

Гуйе выступает за «Марсель» с 2020 года. В текущем сезоне хавбек появился на поле в трех матчах чемпионата Франции и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Гуйе с «Марселем» истекает предстоящим летом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость сенегальского футболиста в восемь миллионов евро.