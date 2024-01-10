​В «ПСЖ» объяснили, почему запретили Месси выйти на поле с кубком мира

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти после ничьей 3:3. После турнира сообщалось, что «ПСЖ» запретил Лионелю Месси выйти на поле «Парк де Пренс» с трофеем. Позже Месси жаловался – дескать, он был единственным игроком аргетнинской сборной, не получившим признания от своего клуба. Комментарий по поводу той истории дал президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи.

«Мы находимся во Франции, и Месси в финале победил Мбаппе. Мы французский клуб. Я не хотел, чтобы весь стадион был против него. Думаю, мы должны это уважать», - сказал аль-Хелаифи в ходе интервью для RMC.

Напомним, что с лета Лионель Месси выступает за «Интер Майами».

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