​Президент «ПСЖ» объяснил, почему Месси было трудно в клубе

Лионель Месси провёл в «ПСЖ» два сезона. За это время звёздный аргентинец по-настоящему не блистал и, более того, даже сталкивался с критикой со стороны фанатов. Президент парижского клуба Нассер аль-Хелаифи ответил на вопрос, почему Месси столкнулся с проблемами в «ПСЖ».

«Я скажу одну вещь о Месси: он лучший игрок в мире и лучший игрок в истории. Ему было трудно перейти сюда после «Барселоны». Там всё было для Месси – игроки, тренеры, менеджмент. Здесь было не то же самое, ведь рядом были такие игроки, как Мбаппе и Неймар», - сказал аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, что летом 2023 года Лионель Месси на правах свободного агента перебрался в «Интер Майами».

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