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Президент «ПСЖ» недоволен высказываниями Месси

09 Января 2024 • 23:15 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Лилль
11.02 22:00

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи признался, что не был в восторге от заявлений Лионеля Месси.

Звёздный аргентинец покинул ряды парижан минувшим летом, перебравшись в американский «Интер Майами». После ухода форвард признавался, что испытывал трудности в «ПСЖ», не чувствовал себя как дома и не горел желанием присоединяться к клубу изначально.

«Я очень уважаю Месси, но мне не нравится, когда кто-то говорит о клубе плохо после ухода. Это неуважительно. Лео – неплохой парень, но мне такое не нравится, и это касается не только его, а кого угодно. Нужно говорить подобное, находясь в клубе, а не после ухода», – цитирует PSG Report аль-Хелаифи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Интер Майами ещё теги

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ПСЖ ЛИЛЛЬ
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Комментарии (2) Все комментарии
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ингерман
09 Января 2024 в 23:44
ай усе пральна.. за бозар должен быць пад прылавком как милка.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
09 Января 2024 в 23:32
Один уже сказал, находясь в клубе.. Теперь верблюдам хвосты крутит.. Хе..
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