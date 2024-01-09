Президент «ПСЖ» недоволен высказываниями Месси

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи признался, что не был в восторге от заявлений Лионеля Месси.

Звёздный аргентинец покинул ряды парижан минувшим летом, перебравшись в американский «Интер Майами». После ухода форвард признавался, что испытывал трудности в «ПСЖ», не чувствовал себя как дома и не горел желанием присоединяться к клубу изначально.

«Я очень уважаю Месси, но мне не нравится, когда кто-то говорит о клубе плохо после ухода. Это неуважительно. Лео – неплохой парень, но мне такое не нравится, и это касается не только его, а кого угодно. Нужно говорить подобное, находясь в клубе, а не после ухода», – цитирует PSG Report аль-Хелаифи.