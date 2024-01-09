Президент «ПСЖ»: «Я допускал ошибки в предыдущих сезонах»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи признал ошибки, допущенные в прошлом.

Парижский гранд, несмотря на значительные вливания, до сих пор не достиг своего главной цели – победы в Лиге чемпионов. Летом минувшего года клуб покинули звездные Неймар и Лионель Месси, места которых заняли Рандаль Коло-Муани и Усман Дембеле.

«Признаю ли я, что допускал ошибки в предыдущих сезонах? Да, конечно. Мы совершали ошибки, и я никогда не буду притворяться, что это не так. Сейчас у нас много молодых игроков, которые голодны. У нас есть французская идентичность, третий самый молодой состав в Европе – это именно то, к чему мы стремились», – рассказал в интервью L'Equipe аль-Хелаифи.