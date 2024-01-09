Центральный защитник «Монако» Гильермо Марипан в ближайшее время должен перейти в «Ренн». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, сделка между сторонами будет закрыта уже совсем скоро. Отмечается, что переезд Марипана ожидается до конца текущей недели.

Чилийский футболист выступает за «Монако» с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Марипана составляет десять миллионов евро.

13 января «Монако» сыграет против «Реймса», а «Ренн» встретится с «Ниццей».