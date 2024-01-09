​Дюгарри высказался о Мбаппе

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Я думаю, что он отбыл свой срок в «ПСЖ». Мбаппе может нравиться или нет, но у меня такое впечатление, что на поле он не жульничал, а отдавался, как и должен был. На мой взгляд, он мог бы дать даже больше, потому что он невероятен – от таких игроков всегда ждёшь большего. Ему пока не удалось достичь цели, которую он ставил перед собой в «ПСЖ», но он сделал очень многое – он принёс много удовольствия, много счастья.

Если бы он остался в «ПСЖ», это была бы форма элегантности, форма зрелости. Но, думаю, он знает, что не останется», - цитирует Дюгарри Goal со ссылкой на RMC Sport.

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