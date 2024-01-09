​Мбаппе принял решение по будущему и готовится объявить о нём «ПСЖ»

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже принял решение по своему будущему. Журналист Эду Агирре сообщил в программе El Chiringuito TV, что 25-летний француз решить не пролонгировать трудовое соглашение с грандом Лиги 1. Таким образом, летом Мбаппе может уйти в другой клуб свободным агентом.

В ближайшее время Мбаппе собирается провести встречу с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи. На этой встрече футболист уведомит клуб о своём решении. Ранее в прессе сообщалось, что в стане парижан надеются на продление контракта с форвардом.

Стоит добавить, что слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе с «Реалом». Впрочем, есть информация, что француз может оказаться в «Ливерпуле».

Мбаппе сделал заявление о своём будущем