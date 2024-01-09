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Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе принял решение по будущему и готовится объявить о нём «ПСЖ»

09 Января 2024 • 14:16 Комментировать

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе уже принял решение по своему будущему. Журналист Эду Агирре сообщил в программе El Chiringuito TV, что 25-летний француз решить не пролонгировать трудовое соглашение с грандом Лиги 1. Таким образом, летом Мбаппе может уйти в другой клуб свободным агентом. 

В ближайшее время Мбаппе собирается провести встречу с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи. На этой встрече футболист уведомит клуб о своём решении. Ранее в прессе сообщалось, что в стане парижан надеются на продление контракта с форвардом.

Стоит добавить, что слухи продолжают связывать Килиана Мбаппе с «Реалом». Впрочем, есть информация, что француз может оказаться в «Ливерпуле».

Мбаппе сделал заявление о своём будущем

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ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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