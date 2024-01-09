Ротен выбрал клуб для Мбаппе

Бывший полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен поделился мнением касательно будущего звездного соотечественника Килиана Мбаппе.

«Я уже устал от всех новостей по Мбаппе. Рад, что он до сих пор выступает во Франции. Надеюсь, что Килиан останется здесь. Мы обсуждаем будущее одного из лучших футболистов мира, лидера и капитана сборной страны. Проект «ПСЖ» строится вокруг него. Для меня удивительно, что у Мбаппе истекающий контракт», - передает слова Жерома RMC Sport.

Трудовое соглашение 25-летнего нападающего с парижанами истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Мбаппе провел 16 матчей в Лиге 1 и забил 18 голов.