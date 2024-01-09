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Мостовой: Головин – безоговорочно лучший российский игрок прямо сейчас

09 Января 2024 • 11:51 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Мостовой отметил, что Головин на данный момент безоговорочно является лучшим российским игроком, ведь достаточно посмотреть на то, что он играет ключевую роль в команде, которая выступает в одном из сильнейших чемпионатов.

«Да и когда Саша приезжал в сборную, сразу бросалась в глаза разница в классе. Головин в 10 раз быстрее принимает решения на поле, чем игроки РПЛ», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин отметился пятью забитыми мячами и двумя ассистами. 

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