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Чемпионат Франции. Лига 1

38-летний Манданда продлил контракт с «Ренном» официально

08 Января 2024 • 22:49 Комментировать

Знаменитый французский голкипер Стив Манданда в свои 38 лет продлил своё трудовое соглашение с «Ренном» до лета 2025 года. Информация об этом опубликована на официальном сайте клуба.

Напомним, что Манданда перебрался в «Ренн» летом 2022 года. Большую часть своей карьеры он провёл в «Марселе», выступая в составе провансальцев с 2007 по 2016, а также с 2017 по 2022 годы. Один год выступал в «Кристал Пэлас» в Лондоне. Является воспитанником «Гавра».

В текущем сезоне Манданда сыграл за «Ренн» в 22 матчах в Лиге 1 и Лиге Европы и суммарно пропустил 27 голов. В пяти матчах он оставил ворота без пропущенных мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Стив Манданда
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