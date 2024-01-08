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Чемпионат Франции. Лига 1

38-летний Манданда определился с будущим

08 Января 2024 • 19:01 Комментировать
Ренн
...
Ницца
13.01 23:00

Голкипер Стив Манданда принял решение по своему будущему. Как сообщает L’Equipe, 38-летний футболист дал согласие на продление контракта с «Ренном» ещё на один год. Таким образом, опытный вратарь будет играть за «красно-чёрных» до конца сезона 2024/2025.

Манданда оказался в «Ренне» летом 2022 года. С тех пор голкипер провёл за команду 64 официальных матча. В них Манданда пропустил 67 голов.

На текущий момент «Ренн» располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч Лиги 1 команда проведёт 13 января – против «Ниццы» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Стив Манданда

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РЕНН НИЦЦА
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