38-летний Манданда определился с будущим

Голкипер Стив Манданда принял решение по своему будущему. Как сообщает L’Equipe, 38-летний футболист дал согласие на продление контракта с «Ренном» ещё на один год. Таким образом, опытный вратарь будет играть за «красно-чёрных» до конца сезона 2024/2025.

Манданда оказался в «Ренне» летом 2022 года. С тех пор голкипер провёл за команду 64 официальных матча. В них Манданда пропустил 67 голов.

На текущий момент «Ренн» располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайший матч Лиги 1 команда проведёт 13 января – против «Ниццы» на своём поле.