Опорник стамбульского «Бешикташа» Жан Онана присоединился к клубу французской Лиги 1, «Марселю». Об этом официально рапортует пресс-служба провансальцев. Камерунский футболист взят в аренду до конца текущего сезона, опция выкупа включена.

Напомним, что Онана и ещё ряд игроков «Бешикташа» были отстранены от основной команды стамбульского клуба в минувшем декабре. До переезда в Стамбул летом 2023 года Онана был игроком таких французских клубов как «Бордо» и «Ланс». Также хавбек является игроком национальной сборной Камеруна.

За «Бешикташ» у Онана в активе 10 официальных встреч, в них он отличился одной результативной передачей.