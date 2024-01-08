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Чемпионат Франции. Лига 1

Опальный хавбек «Бешикташа» присоединился к «Марселю» официально

08 Января 2024 • 18:49 Комментировать

Опорник стамбульского «Бешикташа» Жан Онана присоединился к клубу французской Лиги 1, «Марселю». Об этом официально рапортует пресс-служба провансальцев. Камерунский футболист взят в аренду до конца текущего сезона, опция выкупа включена.

Напомним, что Онана и ещё ряд игроков «Бешикташа» были отстранены от основной команды стамбульского клуба в минувшем декабре. До переезда в Стамбул летом 2023 года Онана был игроком таких французских клубов как «Бордо» и «Ланс». Также хавбек является игроком национальной сборной Камеруна.

За «Бешикташ» у Онана в активе 10 официальных встреч, в них он отличился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
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