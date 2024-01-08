Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Мбаппе сделал заявление о своём будущем

08 Января 2024 • 15:28 Комментировать

Звёздный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил прояснить ситуацию со своим будущим на фоне последних слухов. Сторона 25-летнего игрока выпустила заявление.

Стоит сказать, что в прессе за последние часы появилось много информации о Мбаппе. Писали и о том, что нападающий договорился с «Реалом», и он том, что француз может рассмотреть варианты в Англии.

«Нет никаких договорённостей по будущему Килиана. Никаких разговоров о его будущем не было. Никакое влияние не может диктовать для Килиана время переговоров, размышлений и принятия решений», - приводит заявление стороны игрока журналист Фабрицио Романо со ссылкой на RMC Sport.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона. Ранее сообщалось, что «Реал» хочет услышать от игрока ответ по летнему трансферу до середины января.

«Реал» предлагает Мбаппе меньше денег, чем в 2022 году

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 58
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше 18
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 9
Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии 8
«Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А 8
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Января
15:06 · Испания. Ла Лига
​«Реал» предлагает Мбаппе меньше денег, чем в 2022 году
14:37 · Россия. Премьер-лига
Дюрица рассказал об интересе «Монако» после подписания контракта с «Сатурном»
14:01 · Италия. Серия А
Турецкий клуб продолжает интересоваться полузащитником «ПСЖ»
13:46 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» ждёт финального выбора Мбаппе
13:19 · Франция. Лига 1
Игрок «ПСЖ» может уйти в «Галатасарай»
12:18 · Франция. Лига 1
Анри вспомнил о детстве: «Банды и драки»
11:10 · Франция. Лига 1
Канчельскис: «Европейская карьера Кузяева будет короткой»
09:54 · Испания. Ла Лига
Асенсио может стать одноклубником Захаряна
09:41 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе сделал выбор между «Реалом» и «Ливерпулем» 1
09:33 · Франция. Лига 1
Энрике: «Мбаппе имеет больше прав, чем тренер»
08:52 · Франция. Лига 1
«Ницца» приняла решение по Тодибо
05:13 · Франция. Лига 1
Бывший футболист «Монпелье» и «Нанта» потерял сознание на поле
04:12 · Франция. Кубок
​Победа со счётом 12:0 стала самой крупной в истории «Лилля»
00:49 · Франция. Кубок
​Мбаппе стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» за всю историю выступлений в Кубке Франции
00:42 · Франция. Кубок
«ПСЖ» забил 9 голов в кубковом матче
Все новости
Рекомендуем