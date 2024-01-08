​Мбаппе сделал заявление о своём будущем

Звёздный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил прояснить ситуацию со своим будущим на фоне последних слухов. Сторона 25-летнего игрока выпустила заявление.

Стоит сказать, что в прессе за последние часы появилось много информации о Мбаппе. Писали и о том, что нападающий договорился с «Реалом», и он том, что француз может рассмотреть варианты в Англии.

«Нет никаких договорённостей по будущему Килиана. Никаких разговоров о его будущем не было. Никакое влияние не может диктовать для Килиана время переговоров, размышлений и принятия решений», - приводит заявление стороны игрока журналист Фабрицио Романо со ссылкой на RMC Sport.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона. Ранее сообщалось, что «Реал» хочет услышать от игрока ответ по летнему трансферу до середины января.

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