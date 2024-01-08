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Чемпионат Франции. Лига 1

Игрок «ПСЖ» может уйти в «Галатасарай»

08 Января 2024 • 13:19 Комментировать

Полузащитник французского «ПСЖ» Карлос Солер имеет вариант трудоустройства в турецком чемпионате. Как стало известно журналистам Todofichajes, в подписании 27-летнего испанца заинтересован стамбульский «Галатасарай».

Турецкий топ-клуб планирует оформить сделку в текущее трансферное окно. Сумма потенциального трансфера оценивается в 20 миллионов евро. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Солер провел 13 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.

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