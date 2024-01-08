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Чемпионат Франции. Лига 1

Анри вспомнил о детстве: «Банды и драки»

08 Января 2024 • 12:18 Комментировать

Легендарный нападающий Тьерри Анри, известный по выступлениям за сборную Франции, лондонский «Арсенал» и каталонскую «Барселону», вспомнил о своем непростом детстве.

«Я вырос в «обычном» районе. Там были банды, драки, запрещенные вещества, разные религии… Я всегда говорил, что это помогло мне понять, что такое мир», - передает слова Тьерри ютуб-канал The Diary Of A CEO.

Напомним, что Анри является воспитанником академии «Монако». В настоящий момент он является футбольным тренером. 46-летний специалист занимает пост наставника молодежной сборной Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Тьерри Анри
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