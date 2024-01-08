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Чемпионат Франции. Лига 1

Канчельскис: «Европейская карьера Кузяева будет короткой»

08 Января 2024 • 11:10 Комментировать
Гавр
...
Лион
14.01 19:05

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах игрока «Гавра» Далера Кузяева в Европе.

Эксперт назвал Кузяева хорошим футболистом, отметив при этом, что ему следовало раньше уезжать в Европу.

«Похвально, что он вообще на это решился в 30 лет. К сожалению, из-за возраста его европейская карьера будет короткой. Но могу допустить, что уже этим летом к Кузяеву будут проявлять интерес более именитые европейские клубы, чем «Гавр», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт»

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» 18 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. После 17 туров чемпионата Франции команда российского футболиста занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Андрей Канчельскис Далер Кузяев ещё теги

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