Канчельскис: «Европейская карьера Кузяева будет короткой»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах игрока «Гавра» Далера Кузяева в Европе.

Эксперт назвал Кузяева хорошим футболистом, отметив при этом, что ему следовало раньше уезжать в Европу.

«Похвально, что он вообще на это решился в 30 лет. К сожалению, из-за возраста его европейская карьера будет короткой. Но могу допустить, что уже этим летом к Кузяеву будут проявлять интерес более именитые европейские клубы, чем «Гавр», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Гавр» 18 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. После 17 туров чемпионата Франции команда российского футболиста занимает 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 19 набранных очков.