Энрике: «Мбаппе имеет больше прав, чем тренер»

Наставник столичного «ПСЖ» Луис Энрике объяснил, почему решил задействовать звездного форварда Килиана Мбаппе в поединке 1/32 Кубка Франции против соперника из шестого дивизиона. В этой встрече нападающий сделал хет-трик.

«Мбаппе сказал, что хочет сыграть. Я не смог ему отказать. Такие футболисты имеют больше прав, чем тренер. Когда он выходит на поле, то выигрывают все: болельщики, персонал и соперники», - передает слова испанского тренера RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе стал лучшим голеадором «ПСЖ» в Кубке Франции за всю историю.

Килиан защищает цвета столичного коллектива с 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.