«Ницца» приняла решение по Тодибо

Во французской «Ницце» приняли решение касательно будущего защитника Жан-Клера Тодибо. Как стало известно журналистам RMC Sport, руководство клуба не станет продавать футболиста в январское трансферное окно, несмотря на интерес к нему ряда топ-клубов.

Ранее в прессе сообщалось, что в подписании игрока заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм» и «Милан».

Жан-Клер выступает за «Ниццу» с лета 2021 года. Тогда французский клуб приобрел защитника у каталонской «Барселоны» за 8,5 миллиона евро. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2027 года.