Бывший футболист «Монпелье» и «Нанта» потерял сознание на поле

Немало напугал своих поклонников Анди Делор - футболист с двумя гражданствами, Алжира и Франции, в прошлом выступавший за такие клубы, как «Нант» и «Монпелье». Сейчас он выступает за катарский «Умм-Салаль», и в очередном матче своего клуба против «Аль-Араби» 32-летний Делор внезапно рухнул на газон без какого-либо внешнего воздействия прямо во время игры.

Впрочем, оказалось, что речь шла лишь о временном помутнении - медики привели игрока в чувство, хотя тренер предпочел его заменить. Во втором тайме он, как ни в чем не бывало, сидел на скамейке с запасными игроками и смотрел матч.