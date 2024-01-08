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Чемпионат Франции. Лига 1

Бывший футболист «Монпелье» и «Нанта» потерял сознание на поле

08 Января 2024 • 05:13 Комментировать

Немало напугал своих поклонников Анди Делор - футболист с двумя гражданствами, Алжира и Франции, в прошлом выступавший за такие клубы, как «Нант» и «Монпелье». Сейчас он выступает за катарский «Умм-Салаль», и в очередном матче своего клуба против «Аль-Араби» 32-летний Делор внезапно рухнул на газон без какого-либо внешнего воздействия прямо во время игры.

Впрочем, оказалось, что речь шла лишь о временном помутнении - медики привели игрока в чувство, хотя тренер предпочел его заменить. Во втором тайме он, как ни в чем не бывало, сидел на скамейке с запасными игроками и смотрел матч.


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Евро-Футбол.Ру,
Анди Делор
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