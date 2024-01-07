Отец Кузяева: «Далер не думает об уходе из «Гавра»

Адъям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева прокомментировал будущее своего сына.

«Далер с первого официального матча адаптировался к французскому чемпионату, он сосредоточен на «Гавре» и не думает о переходе в более сильный клуб», - говорит Адъям Кузяев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что 7 января Далер оформил первый за треть года гол за свою команду. Он поразил ворота «Кана» в кубковом матче, благодаря его голу «Гавр» победил, 2:1 и пробился в Кубке Франции дальше. Кузяев стал игроком «Гавра» летом 2023 года, перейдя свободным агентом после ухода из питерского «Зенита».