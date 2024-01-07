Пономарёв: Во всей России только Головин играет на высоком уровне

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв оценил уровень современного поколения российских футболистов.

«Нынешнее поколение игроков — слабое. На всю страну один только Головин играет на высоком уровне. И ещё буквально несколько футболистов могли бы заинтересовать средние европейские клуб. Это никуда не годится», — приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Также Пономарёв отметил, что не будет сравнивать Головина с игроками предыдущих поколений, назвав это «неблагодарным делом».

Напомним, что ранее полузащитник «Монако» вошёл в число лучших футболистов Лиги 1 в 2023 году по версии L’Equipe.