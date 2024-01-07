Канчельскис: У Кузяева есть шансы перейти в более сильный французский клуб

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

«Шансы на переход в более сильный французский клуб есть. Из‑за возраста это будет сложнее сделать, но шансы есть всегда», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами. Контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в десять миллионов евро.

После 17 туров «Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 19 очков.