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Чемпионат Франции. Лига 1

Канчельскис: У Кузяева есть шансы перейти в более сильный французский клуб

07 Января 2024 • 20:37 Комментировать
Гавр
...
Лион
14.01 19:05

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем российского полузащитника «Гавра» Далера Кузяева.

«Шансы на переход в более сильный французский клуб есть. Из‑за возраста это будет сложнее сделать, но шансы есть всегда», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами. Контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в десять миллионов евро.

После 17 туров «Гавр» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 19 очков.

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