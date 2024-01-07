В прошлом году появилась громкая новость о том, что нескольких игроков стамбульского «Бешикташа» отстранили от основной команды. В немилость попал и Жан Онана, это камерунский игрок полузащиты.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Онана в ближайшее время может перейти в «Марсель». Речь идёт об аренде футболиста, право выкупа африканского игрока у провансальцев есть, однако оно не является обязательным.

Онана присоединился к «Бешикташу» лишь летом 2023 года. Ранее его имя можно было услышать в качестве игрока «Ланса», «Бордо» и «Лилля». Всего за «Бешикташ» этот опорник провёл 10 матчей и отметился одним ассистом.