Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Марсель» может подписать игрока, попавшего в опалу в «Бешикташе» слухи

07 Января 2024 • 19:51 Комментировать

В прошлом году появилась громкая новость о том, что нескольких игроков стамбульского «Бешикташа» отстранили от основной команды. В немилость попал и Жан Онана, это камерунский игрок полузащиты.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Онана в ближайшее время может перейти в «Марсель». Речь идёт об аренде футболиста, право выкупа африканского игрока у провансальцев есть, однако оно не является обязательным.

Онана присоединился к «Бешикташу» лишь летом 2023 года. Ранее его имя можно было услышать в качестве игрока «Ланса», «Бордо» и «Лилля». Всего за «Бешикташ» этот опорник провёл 10 матчей и отметился одним ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Марсель Жан Онана трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Января
20:37 · Франция. Лига 1
Канчельскис: У Кузяева есть шансы перейти в более сильный французский клуб
19:51 · Франция. Лига 1
«Марсель» может подписать игрока, попавшего в опалу в «Бешикташе» слухи
18:53 · Франция. Кубок
«Ланс» проиграл «Монако» в драматичной серии пенальти
18:25 · Франция. Кубок
Гол Кузяева принёс победу «Гавру», в 1/16 финала также прошли «Лион», «Ренн» и «Марсель»
17:26 · Франция. Кубок
Кузяев впервые за четыре месяца забил за «Гавр»
17:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» начала переговоры с «ПСЖ» по трансферу Мукиэле слухи
16:20 · Франция. Кубок
Кузяев попал в стартовый состав «Гавра» на матч с «Каном»
16:01 · Франция. Кубок
Головин пропустит матч «Монако» с «Лансом»
16:00 · Франция. Кубок
«Ланс» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» выбирает между Дайером и защитником «ПСЖ»
11:12 · Франция. Лига 1
Стало известно, сколько пропустит Шкриньяр из-за травмы
00:54 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Гимараэса в январе
00:47 · Франция. Кубок
«Ницца» прошла «Осер» по итогам серии пенальти
06 Января
21:58 · Франция. Кубок
«Страсбург», «Монпелье» и «Лорьян» пробились в 1/16 финала Кубка Франции
21:07 · Италия. Серия А
«Ювентус» согласовал трансфер португальского защитника
Все новости
Рекомендуем